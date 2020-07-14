- Цель одна - уехать в Европу. Желательно лет на пять и в один клуб. Хотелось бы в английский, конечно. Или в Германию, Италию... Англия - вообще мечта. Дай бог, чтобы были хорошие предложения, будем тогда разговаривать с клубом. Есть интерес ко мне из разных чемпионатов, просто я об этом не говорю, - сказал Баринов в эфире Матч ТВ.
Ранее сообщалось, что "Байер" интересуется хавбеком. Леверкузенский клуб видит в 23-летнем футболисте потенциальную замену двум возрастным опорным полузащитникам команды.
В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел в РПЛ 21 матч и забил 1 гол. "Локомотив" в чемпионате России после 28-ми туров идёт на втором месте турнирной таблицы, в активе команды 51 очко.
Баринов: есть интерес ко мне из разных чемпионатов, просто я об этом не говорю
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился о желании продолжить карьеру в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Локомотив"
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