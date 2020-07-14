- У Карреры были совсем другие футболисты. Были Зе Луиш, Луис Адриано, Квинси Промес, Глушаков, Зобнин и Комбаров в полном порядке. И защитники были хорошие, не допускавшие ляпов в своей штрафной.
"Спартак" Карреры был если не в два раза сильнее сегодняшнего, то значительно. И футбол сегодня другой. При Каррере были постоянные моменты, интересные комбинации, а сейчас игра от обороны и преимущественно на контратаках, - цитирует Тихонова МК.
Массимо Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. При нем красно-белые одержали победу в чемпионате России впервые за 16 лет. Затем команда выиграла Суперкубок России. Итальянец был уволен с поста главного тренера "Спартака" в 2018 году, после того, как команда стала показывать невыразительные результаты.
Доменико Тедеско одержал с красно-белыми 5 побед, сыграл 4 раза вничью и потерпел 7 поражений. "Спартак" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.
В нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести 2 матча в РПЛ: против "Ахмата" и "Рубина". Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России.
Тихонов: "Спартак" Карреры был если не в два раза сильнее сегодняшнего, то значительно
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов, ныне работающий экспертом на телевидении, сравнил красно-белых сегодняшнего образца с командой времен тренера Массимо Карреры.
Фото: Sportbox
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