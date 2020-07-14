Он призвал игроков пожертвовать небольшую часть своих окладов на приобретение квартиры для семьи Иннокентия Самохвалова. Бывший футболист системы клуба ушел из жизни 20 апреля во время пробежки. У него остались жена Анна и двухлетний сын.
"Для такого великого клуба – это в первую очередь те?мное пятно. И это пятно, еще? можно отстирать.
Если у клуба нет возможности помочь, то почему бы не помочь футболистам основнои? команды. Если каждыи? из основного состава выделит 3-5% от своеи? зарплаты, то это уже будет полноценная квартира", - написал Дырков в своем "Инстаграме".
Также Дырков опубликовал номер карты вдовы Иннокентия для пожертвований - 2202 2003 5184 8450.
Мать умершего футболиста рассказала, что "Локомотив" взял ее невестку на работу в клуб, но платит 50 тысяч рублей, а 45 Анна отдает за аренду квартиры.
Тренер Академии "Локомотива" призвал футболистов основы скинуться на покупку жилья семье Самохвалова
Воспитанник "Локомотива" Игорь Дрыков, работающий тренером в Академии клуба, обратился к футболистам основной команды.
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