"Они хорошие ребята, замечательная команда, прекрасный руководитель Арташес Арутюнянц, Валерий Карпин - отличный, очень уважаемый мной тренер. Но они не совсем правы. Им тяжело пришлось и они пострадали сильно. Ими сейчас движут эмоции.
Но разве РПЛ и Сергею Прядкину было легко? Взять и договориться со всеми, возобновить Лигу? Сделать так, чтобы для нас, для болельщиков на стадионах и перед экранами вернулся наш футбол? Это тяжёлая неблагодарная, как мы видим, работа и без ошибок ее сделать не удалось. Есть пострадавшие и «Ростов» в большой степени. Их обиду и разочарование можно понять.
Хочется только, чтобы из этой непростой ситуации все участники сделали конструктивные выводы.
Лига тогда только станет сильнее, когда клубы будут работать на ее благо, видеть друг в друге партнеров, в зрителях дорогих и уважаемых клиентов.
Лига - это и есть клубы, и «Ростов», который на наших глазах превращается в топ-клуб, должен понять, что ответственность за развитие РПЛ лежит прежде всего на клубах, то есть на нем. Перестать воевать и вернуться к конструктивной работе - вот залог успеха", - написал Геркус в своем телеграм-канале.
Прядкин обвиняет Карпина в ущербе репутации РПЛ. Но по лиге сильнее ее президента не бьет никто
Геркус заступился за Прядкина в конфликте с "Ростовом"
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус не поддержал руководство "Ростова" и главного тренера Валерия Карпина в атаке на РПЛ и ее президента Сергея Прядкина.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!