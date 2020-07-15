- Теперь уже точно гол забил Роман Зобнин, - сказал диктор.
Напомним, до гола "Спартак" заработал пенальти усилиями Айртона, однако после помощи видеоарбитров одиннадцатиметровый был заменен на штрафной удар. Спустя 3 минуты Понсе удалось забить гол, но снова вмешался VAR и отменил взятие ворот. В офсайде оказался Жиго.
"Теперь уже точно гол". Диктор стадиона "Спартака" необычно объявил забитый мяч Зобнина
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин открыл счет в матче 29-го тура РПЛ с "Ахматом", диктор "Открытие Арены" необычно объявил гол.
Фото: РИА Новости
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