- Отличные эмоции. Судейство? Три красивых гола с игры - это ответ. Это показывает, что можно и надо играть в атаку. На положительных эмоциях подходим к матчу с "Зенитом", - цитирует Газизова Чемпионат.
На 51-й минуте сильным ударом издали Роман Зобнин открыл счёт в матче. Ровно спустя полчаса Жиго обвел в центре поля несколько игроков "Ахмата", отдал пас на Соболева, и нападающий после красивого прохода в штрафной перекинул вратаря и удвоил преимущество хозяев. В добавленное время Гус Тиль довел счет до разгромного. Итог - 3:0.
Таким образом, красно-белые набрали 36 очков и поднялись на 8-е место в таблице. "Ахмат" остался на 13-й строчке, имея 31 балл.
19 июля красно-белым предстоит сыграть с "Зенитом" в полуфинале Кубка страны.
Газизов: судейство? Три красивых гола с игры - это ответ
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился эмоциями после выигранного матча с "Ахматом" в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: Газета.Ru
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