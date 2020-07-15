Крал: несколько матчей подряд проигрывали, некоторые - из-за VAR

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал подвел итоги матча с "Ахматом" в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: Sport24
На 51-й минуте сильным ударом издали Роман Зобнин открыл счёт в матче. Ровно спустя полчаса Жиго обвел в центре поля несколько игроков "Ахмата", отдал пас на Соболева, и нападающий после красивого прохода в штрафной перекинул вратаря и удвоил преимущество хозяев. В добавленное время Гус Тиль довел счет до разгромного. Итог - 3:0.

- Конечно, мы не очень хорошо себя ощущали после двух случаев с VAR. Несколько матчей подряд проигрывали, некоторые, возможно, - из-за VAR. Мы говорили на поле, что должны сохранять концентрацию. Мы играли так же, как и до этого, просто создали шансы и забили.

Мы поговорим ещё перед матчем с "Зенитом". Этот матч для нас - как финал, - цитирует Крала Чемпионат.

Таким образом, красно-белые набрали 36 очков и поднялись на 8-е место в таблице. "Ахмат" остался на 13-й строчке, имея 31 балл.

19 июля красно-белым предстоит сыграть с "Зенитом" в полуфинале Кубка страны.


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Теги: Крал Спартак Ахмат
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