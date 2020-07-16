"Хотелось бы больше, чем одно очко. Моментов создали достаточно большое количество. Были моменты и у "Ростова", справедливости ради. Игра никак не на 0:0, но она, к сожалению, закончилась именно так.
Хвича не забивает? Следующий шаг — будет иметь высокую конкретику, а не только ярко выглядеть. Замена Макарова связана с повреждением.
"Спартак" — это всегда вызов для любой команды, одна их самых больших команд России. Матч должен быть ярким и эмоциональным, — сказал Слуцкий в эфире ютуб-канала РПЛ.
Слуцкий - об игре с "Ростовом": хотелось бы больше, чем одно очко. Моментов создали достаточно большое количество
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:0).
Фото: ФК "Рубин"
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