Карпин - об игре с "Рубином": первый тайм очень понравился, но не хватило забитого гола

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвёл итоги 29-го тура РПЛ с "Рубином".

Фото: ФК "Ростов"

"Первый тайм очень понравился, но не хватило забитого гола. 3-4 хороших момента создали. Пока силы были. Во втором тайме подсели, пришлось делать вынужденные замены.



Слуцкий сказал, что игра была равная? Во втором тайме — да, равная игра. Первый тайм, по моему, без вариантов", — сказал Карпин в эфире ютуб-канала РПЛ.