- На сегодня "Зенит" сильнее, но в отдельном матче может произойти все, что угодно, поэтому сбрасывать со счетов "Спартак" я бы не стал. Если бы в Кубке России победитель определялся не по одному матчу, то я бы однозначно сказал, что "Зенит" пройдет в финал, - цитируют Радимова Известия.
Также специалист добавил, что за счет мотивации и духа красно-белые способны выдать максимум в игре с принципиальным соперником и одержать победу. По словам Радимова, "Зениту" стоит опасаться полузащитников москвичей Романа Зобнина и Алекса Крала.
"Зенит" и "Спартак" сыграют в полуфинале Кубка России. Встреча пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге. Начало - в 18.30 по мск.
Радимов - о полуфинале КР: "Зенит" сильнее, но в отдельном матче может произойти все, что угодно
Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился эмоциями перед полуфиналом Кубка России между сине-бело-голубыми и "Спартаком".
Фото: Чемпионат
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