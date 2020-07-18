Динияр Билялетдинов: "Спартак" может выиграть у "Зенита" за счет характера и навязывания борьбы

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: © FK Trakai
"Спартак" может выиграть у "Зенита" за счет характера и навязывания борьбы, больше не в чем превзойти соперника на данный момент. Если говорить о сыгранности и целостности игры, то у "Зенита" большое преимущество", - цитирует Билялетдинова ТАСС.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 19 июля в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:30 мск.

"Зенит" в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом. "Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице.


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Теги: Билялетдинов Д. Спартак Зенит
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