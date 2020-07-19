"Очень хочется, чтобы "Спартак" победил, но будет очень тяжело. Игра будет в Санкт-Петербурге, "Зенит" — чемпион, и фаворит, конечно же, он. Последний шанс для "Спартака" пробиться в еврокубки. Это будет матч жизни", - цитирует Самедова Sport24.
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:30 мск. Победитель этой пары в финале сыграет с победителем пары "Урал" - "Химки".
"Спартак" на пути к полуфиналу Кубка обыграл КАМАЗ (2:1), "Ростов" (2:1) и ЦСКА (3:2), "Зенит" же выбил из турнира красноярский "Енисей" (2:1), "Томь" (4:0) и "Ахмат" (2:1).
Самедов: очень хочется, чтобы "Спартак" победил, но будет очень тяжело
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
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