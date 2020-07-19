Ранее сообщалось, что железнодорожники заплатят за 18-летнего футболиста 350 тысяч евро. По данным "Матч ТВ", сумма трансфера составит около 900 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Джалолиддинов провел 8 матчей и забил 1 гол.
Стало известно, во сколько "Локомотиву" может обойтись трансфер Джалолиддинова
Стало известно, во сколько "Локомотиву" может обойтись трансфер полузащитника "Бунедкора" Джасура Джалолиддинова.
Фото: © Instagram Джасура Джалолиддинова
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