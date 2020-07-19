Напомним, что в составе "Зенита" отличились Кузяев и Дзюба. В составе "Спартака" забил Соболев.
- Сегодня была встреча учеников против учителей. У нас молодая команда: Гапонов, Маслов, Умяров... Они играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, Лигу чемпионов, которые намного опытнее и старше. Но у нас были моменты — и игра была намного лучше, чем зимой.
Хорошо, что новый сезон начнётся с нуля. Когда мы пришли, у нас были неудачи. Была непростая психологическая ситуация, - приводит слова Тедеско "СЭ".
После поражения от "Зенита" в полуфинале Кубка России "Спартак" потерял шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон. После 29 туров красно-белые занимают девятое место, "Зенит" оформил чемпионство за четыре тура до конца чемпионата.
В финале "Зенит" сыграет с подмосковными "Химками". Подмосковная команда в параллельном полуфинале оказалась сильнее "Урала" (3:1).
Отметим, что тренер "Спартака" отказался комментировать судейство арбитра Сергея Иванова.
Тедеско: это была встреча учеников против учителей
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвёл итоги после поражения от "Зенита" в полуфинале Кубка России (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
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