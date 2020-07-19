"Я много-много-много сказал о рефери и сейчас лучше поговорю о футболе на поле", - приводит слова телеграм-канал журналиста Сергея Егорова.
Напомним, что "Спартак", уступив "Зениту", потерял шансы на попадание в еврокубки в следующем сезоне.
Сколько пенальти в ворота "Зенита" не поставили судьи? И где красная Оздоеву? Опять скандал
Тедеско отказался комментировать судейство Иванова в матче с "Зенитом"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос по поводу судейства в матче полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
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