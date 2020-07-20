После матча 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1) Федун жёстко раскритиковал судейство. Также он назвал "Зенит" "дутым чемпионом". По мнению Федуна, питерский клуб потерпит неудачу в Лиге чемпионов, потому что ему не будут помогать судьи.
"Леонид Арнольдович так говорит, потому что его команда сейчас на 9-м месте в России. Для "Спартака" с его бюджетом это же позор. Вспоминается одна басня Эзопа. Лиса хотела достать виноград, прыгала, не дотянулась лапкой и ушла, сказав: "Да он ещё зеленый".
Вот со "Спартаком" такая история. Когда не можешь дотянуться, ищешь какие-то оправдания", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс"
Отметим, что после поражения от "Зенита" в Кубке "Спартак" потерял шансы на попадание в еврокубки по итогам этого сезона. Команда занимает девятое место по итогам 29 туров чемпионата России.
Орлов: Федун так говорит, потому что его команда сейчас на 9-м месте. Для "Спартака" это же позор
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о резонансных высказываниях владельца московского "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ТАСС
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