"Он работает всего полгода — эти полгода были очень непростые. Январь, февраль, перерыв. Сложно делать какие-то выводы. Нужно дать его команде время. Я понимаю, почему есть такие вопросы. Я пытаюсь смотреть максимальное количество футбольных матчей, безусловно, я не мог видеть все матчи. Я не судья, не буду делать вид, что я знаток и эксперт. Если возьмем последние восемь туров и кубковые матчи, то по их итогам были 9 обращений в экспертно-судейскую комиссию. 20 эпизодов. В 16 эпизодах комиссия поддержала судейские решения", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".
Кашшаи был назначен на должность главы департамента судейства РФС 9 января 2020 года.
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Дюков: Кашшаи работает всего полгода. Нужно дать его команде время
Президент РФС Александр Дюков высказался о работе главы департамента судейства этой организации Виктора Кашшаи.
Фото: © РФС
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