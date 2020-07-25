Талалаев: уход из "Крыльев"? Таков путь

Российский тренер Андрей Талалаев подтвердил уход с поста главного тренера "Крыльев Советов".
Фото: © ФК "Химки"
"Да, ухожу из "Крыльев". Причина? Таков путь.

Реально ли, что возглавлю клуб РПЛ? Пока нет, нереально", - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Талалаев был назначен в "Крылья Советов" за шесть туров до конца чемпионата. "Крылья Советов" в минувшем сезоне заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Талалаев Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Бышовец: думаю, "Химки" будут вполне конкурентоспособны в РПЛ
Дюков: мы готовы увеличивать число болельщиков на стадионах
Парфенов может возглавить "Крылья Советов"
Ракицкий - Ивановичу: спасибо за нашу связку! Было приятно играть с тобой 2
«Зенит» сыграл в полноги, а «Химки» вспомнили о футболе лишь на последних минутах
Юран: пенальти в матче с "Зенитом" вызывает сомнения 23
СМИ: Смольников перейдет в "Краснодар" 11
Талалаев: уход из "Крыльев"? Таков путь 2
"Немного повезло, фол был необязательный". Дзюба высказался о моменте с пенальти в матче с "Химками" 10
Семак: судейская тема меня не интересует. Выиграли по делу 9
Лепехин - о сотрудничестве "Химок" и "Спартака": в нашем чемпионате это уже практикуется 3
Талалаев покинул "Крылья Советов" 16
Лепёхин: надеюсь, в следующем сезоне все топ-клубы страны будут укомплектованы более качественно 1
Червиченко: думаю, "Спартак" будет показывать зубы в следующем сезоне 4
Семак - о финале КР: напряжение держало до финального свистка. Надо было раньше забивать 2
Червиченко: "Зениту" такие пенальти ставили в этом сезоне, ничего удивительного 11
"Динамо" примет участие в еврокубках спустя 5 лет. ЦСКА вышел в групповой этап Лиги Европы 3
"Зенит" разбил трофей, полученный за победу в финале Кубка России 22
В матче за Суперкубок России сыграют "Зенит" и "Локомотив" 5
Сенсации не случилось. "Зенит" оформил золотой дубль благодаря пенальти и фарту на последних секундах 4
"Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России и оформил золотой дубль 89
"Ривер Плейт" получил предложение от ЦСКА о трансфере Карраскаля за 7 млн евро 4
Мбаппе может пропустить две недели из-за травмы
Появились изображения новой формы "Ювентуса" с золотыми полосками
Орлов: у "Зенита" лучший менеджмент в России 8
Геркус: "Зениту" сказали, что это финал Кубка, а не товарняк на сборах?
"Народный футболист народной команды". "Спартак" почтил память Черенкова 13
Погребняк: возможно, "Урал" будет последним клубом в моей карьере 6
Орлов: Кокорин в глазах "Зенита" человек непредсказуемый, он не профессионал на все 100% 9
Семак - перед финалом Кубка: история никого не интересует. На вершине всегда сложно оставаться 1
Все новости