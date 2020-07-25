"Да, ухожу из "Крыльев". Причина? Таков путь.
Реально ли, что возглавлю клуб РПЛ? Пока нет, нереально", - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
Талалаев был назначен в "Крылья Советов" за шесть туров до конца чемпионата. "Крылья Советов" в минувшем сезоне заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ.
Талалаев: уход из "Крыльев"? Таков путь
Российский тренер Андрей Талалаев подтвердил уход с поста главного тренера "Крыльев Советов".
Фото: © ФК "Химки"
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