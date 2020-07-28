- Мне кажется, спекуляция на его переходе приобрела хронический характер. Возвращение Александра в "Зенит" выглядит маловероятным. Достаточно вспомнить всю последнюю историю их последних взаимоотношений.
Кокорин же выбирает, где играть, руководствуясь, в первую очередь, суммой контракта, - цитирует Бышовца СЭ.
Напомним, ранее появилась информация, что форвардом предметно интересуется московские "Локомотив" и "Спартак". Также Александр на прицеле у "Сочи", "Рубина", "Динамо". Последние не в силах удовлетворить зарплатные требования Кокорина.
Более того, ряд иностранных клубов также следил за россиянином.
В завершившемся сезоне Александр Кокорин провел за "Сочи" 10 матчей в рамках РПЛ и забил семь голов. В стане южан форвард находился в аренде из "Зенита". Его контракт с петербуржцами истекает 1 августа.
Бышовец: Кокорин выбирает, где играть, руководствуясь суммой контракта
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал трансферные слухи о нападающем Александре Кокорине.
Фото: Чемпионат
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