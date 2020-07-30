Луценко намерен повторить свое бомбардирское достижение

Нападающий "Арсенала" Евгений Луценко поделился своими планами на новый сезон.
Фото: ФК "Арсенал"
"Спасибо тренерам и партнерам по команде, без которых я не смог бы забить эти 15 мячей. В новом сезоне сделаю все, чтобы повторить это достижение", - рассказал Луценко в интервью официальному сайту тульского клуба.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 15 мячей, став третьим бомбардиром РПЛ. Первые два места заняли нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 17 мячей.

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Теги: Арсенал Луценко
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