"Зенит" заинтересован в приобретении 25-летнего игрока, с которым уже провел переговоры. Сумма трансфера оценивается в 10 млн евро.
В прошедшем сезоне Бундеслиги Айхан в составе дюссельдорфской команды провел 31 матч и забил 2 мяча.
Контракт Айхана с "Фортуной" действует до лета 2022 года.
Источник: TMW
"Зенит" может приобрести защитника "Фортуны"
Защитник "Фортуны" Каан Айхан может продолжить карьеру в России.
Фото: Instagram
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