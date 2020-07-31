Клубы Премьер-лиги проголосовали за запрет переноса матчей из-за коронавируса

Клубы Российской Премьер-Лиги одобрили внесение дополнений в регламент турнира.

Фото: "Чемпионат"

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов поединков чемпионата России, если будут выявлены заражения футболистов коронавирусом.



Данное решение будет рассмотрено на Бюро Исполкома РФС.



После возобновления сезона РПЛ в июне в некоторых клубах были зафиксированы вспышки коронавируса, из-за чего несколько поединков было отменено. Также были решения о переносе матчей.