Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов поединков чемпионата России, если будут выявлены заражения футболистов коронавирусом.
Данное решение будет рассмотрено на Бюро Исполкома РФС.
После возобновления сезона РПЛ в июне в некоторых клубах были зафиксированы вспышки коронавируса, из-за чего несколько поединков было отменено. Также были решения о переносе матчей.
Клубы Премьер-лиги проголосовали за запрет переноса матчей из-за коронавируса
Клубы Российской Премьер-Лиги одобрили внесение дополнений в регламент турнира.
Фото: "Чемпионат"
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