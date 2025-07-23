- Как мы видим, в прошлом сезоне они стали чемпионами. Могли стать и позапрошлом, но немного сами "отпустили" концовку. Естественно, качественная трансферная политика, видение клуба, философия - все эти моменты очень важны, и потихоньку они двигаются вперед. Нет такого, чтобы, как "Зенит", выливали сумасшедшие деньги и покупали дорогостоящих игроков. Есть точечные приобретения, которые компенсируют этот дисбаланс и позволяют бороться за чемпионство. В принципе, я думаю, что всё по силам и в будущем, - сказал Пикущак в эфире спортивного радио "Движение".
Зимой 2025 года "Краснодар" не сделал ни одного трансферного приобретения, сохранив свой осенний состав, в то время как петербургский "Зенит" приобрёл 24-летнего бразильского вингера Луиса Энрике за 33 миллиона евро и 29-летнего сербского опорного хавбека Сашу Зделара за 1,3 миллиона евро. По итогам сезона "быки" стали чемпионами, опередив сине-бело-голубых на одно очко.
Летом 2025 года "Краснодар" оформил переходы 28-летнего 28-летнего бразильского хавбека Дугласа Аугусто за 6,5 миллиона евро, 29-летнего французского вингера Гаэтано Перрена за 5 миллионов евро и троих игроков с трансферной компенсацией менее миллиона евро. "Зенит" в то же время подписал 28-летнего бразильского хавбека Жерсона за 25 миллионов евро и 21-летнего аргентинского левого защитника Романа Вегу за 7,7 миллиона евро.
Пикущак: у "Краснодара" нет такого, чтобы, как "Зенит", выливали сумасшедшие деньги на дорогостоящих игроков
Экс-нападающий "Краснодара" Игорь Пикущак высказался о причинах чемпионства чёрно-зелёных в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Краснодар"