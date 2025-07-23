- "Локомотив" может выиграть Кубок в этом году, почему бы и нет? Я смотрел их матч с "Сочи" со стадиона. Им будет легко дожимать соперников путём замен. До 80-й минуты была равная игра абсолютно, всё шло к ничейному результату. Но выход Бакаева и Воробьёва усилил игру, а у "Сочи" пока нет таких усилений. То же самое у "Ростова" в матче с "Зенитом" - пока силы были, они огрызались и показывали организованный футбол, после замен питерцев поменялась игра. Я не думаю, что "Локомотив" может выиграть РПЛ, но Кубок, возможно, будет, - цитирует Писарева Metaratings.ru.
Матч 1 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Сочи" прошёл 19 июля на поле московской "РЖД Арены" и завершился крупной победой "железнодорожников" со счётом 3:0. Все три гола красно-зелёные забили после 80-й минуты - на 81-й минуте счёт открыл Александр Руденко, две минуты спустя преимущество своей команды удвоил вышедший на замену Дмитрий Воробьёв, на 87-й минуте начавший игру вместе с Воробьёвым Зелимхан Бакаев установил окончательный результат.
В прошлом сезоне "Локомотив" занял шестое место в Российской премьер-лиге, а в Кубке России дошёл до второго этапа нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где уступил на своём поле "Ростову" со счётом 0:2.
Писарев объяснил, почему "Локомотив" может выиграть Кубок России в сезоне-2025/2026
Тренер сборной России Николай Писарев оценил перспективы "Локомотива" в текущем сезоне после домашней победы над "Сочи" в матче 1 тура РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Локомотив"