- "Краснодар" не удивил в 1 туре, но показал хорошую игру. Они стали чемпионами, но сложнее это доказать в новом сезоне. Но претендент номер один на золото - "Зенит". Хотя тот же "Спартак" неплохо выглядит. У них сбалансированный состав, остался Станкович. Не стали наступать на те же грабли и оставили костяк с тренером. От "Спартака" хочется видеть чемпионской борьбы, - передаёт слова Дроздова "Чемпионат".
"Краснодар", "Зенит" и "Спартак" вошли в число пяти клубов, стартовавших с победы в новом розыгрыше чемпионата России, также это удалось московскому "Локомотиву" и казанскому "Рубину".
"Быки" крупно переиграли в выездном матче на нейтральном поле "Пари Нижний Новгород" со счётом 3:0. "Зенит" одержал волевую домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1, уступая 0:1 после первого тайма. "Спартак" на своём поле переиграл махачкалинское "Динамо" с минимальным перевесом - 1:0.
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Дроздов оценил перспективы "Краснодара", "Зенита" и "Спартака" в РПЛ-2025/2026
Экс-защитник "Локомотива" Юрий Дроздов высказался о лидерах РПЛ после завершения 1 тура нового сезона-2025/2026.
Фото: ФК "Краснодар"