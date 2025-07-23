- Игрок мирового класса. Мы же видели, сборная Бразилии, потом клубный чемпионат мира, всё. Человек в порядке, плюс ещё капитан был, плюс ещё у него здесь полно бразильцев - ему адаптироваться не надо. Сейчас он возьмёт всю игру в свои руки, у него будет позиция и роль, как у Витиньи. Витинья вот как берёт в "Пари Сен-Жермен" мяч, и всё через него идёт. Вот они через него [Жерсона], пока они ему мяч не передадут, атака развиваться не будет. Будут его в первую очередь искать - а он всё время свободен, - сказал Бубнов в видео на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
28-летний центральный полузащитник Жерсон перешёл в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" 4 июля 2025 года после выступления игрока на клубном чемпионате мира - 2025, сумма трансферной компенсации составила 25 миллионов евро. 20 июля футболист вышел на замену в перерыве домашнего матча 1 тура Российской премьер-лиги при счёте 0:1 и помог сине-бело-голубым одержать волевую победу со счётом 2:1, приняв участие в атакующей комбинации перед первым голом петербуржцев.
Всего в 2025 году на счету Жерсона 29 матчей за клубы во всех турнирах, 2 забитых гола и 4 результативных паса.
Бубнов: пока "Зенит" Жерсону мяч не передаст, атака развиваться не будет
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил футбольные качества и перспективу бразильского новичка "Зенита" Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"