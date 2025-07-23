- Как мне старт чемпионат России? Если брать "Динамо", то не очень. Что не получилось? Игра не получилась. В центре поля и в нападении. Думали, что "Балтику" сейчас мы сделаем быстренько. Не пошло, - передаёт слова Степашина "КП".
Матч 1 тура Российской премьер-лиги "Динамо" М - "Балтика" прошёл 18 июля на поле московской "ВТБ Арены" и завершился вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте счёт открыл нападающий гостей Брайан Хиль. На 48-й минуте правый защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт ударом в касание после паса низом с углового от хавбека Бителло.
26 июля в матче 2 тура РПЛ "Динамо" сыграет на своём поле с "Ростовом".
"Думали, что "Балтику" сделаем быстренько". Степашин оценил старт сезона для московского "Динамо"
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин высказал мнение по поводу старта бело-голубых в новом сезоне РПЛ после домашней ничьей с "Балтикой" (1:1).
Фото: ФК "Динамо"