Экс-форвард "Краснодара" Пикущак: думаю, что у Сперцяна будут варианты трансфера посолиднее "Жироны"

Экс-нападающий "Краснодара" Игорь Пикущак прокомментировал возможность перехода атакующего хавбека Эдуарда Сперцяна в испанскую "Жирону".

Фото: ФК "Краснодар"

- Я думаю, что в "Жирону" он вряд ли уйдет. Мое мнение - торопиться не нужно. До этого Мурад Мусаев давал интервью, где говорил, что, понятно, он (Сперцян - прим. Rusfootball.info) будет сам выбирать, но "Жирона", наверное, не тот клуб для него, за который можно было бы "зацепиться" всерьёз. Я думаю, что будут варианты посолиднее, - сказал Пикущак в эфире спортивного радио "Движение".



Ранее появлялась информация о трансферном интересе со стороны испанской "Жироны" к 25-летнему атакующему полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну. В двух матчах текущего сезона во всех турнирах на счету футболиста один гол и один результативный пас, в сезоне-2024/2025 Сперцян провёл за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил 7 результативных передач.

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