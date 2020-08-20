После шестого тура РПЛ пройдут матчи сборных в рамках Лиги наций. До этого момента Кокорин за "Спартак" не сыграет.
Напомним, третьего сентября команда Черчесова сыграет с Сербией дома, шестого — с Венгрией на выезде.
Матч в Уфе в рамках 3-го тура РПЛ завершился вничью со счетом 1:1. Следующий поединок "Спартак" проведет на своем стадионе против "Локомотива" 23 августа.
Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа. Форвард подписал с красно-белыми контракт сроком на три года.
Источник: Чемпионат
Кокорин, вероятнее всего, не выйдет на поле до сентября
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!