Форвард ЦСКА Шкурин не будет приезжать в Белоруссию до смены власти в стране

Форвард ЦСКА Илья Шкурин отказался приезжать в Белоруссию при президенте Александре Лукашенко.
Фото: ПФК ЦСКА
21-летний футболист отправил письмо в федерацию футбола Белоруссии, в котором отметил, что не намерен приезжать в страну и выступать за национальную команду при нынешней власти.

Шкурин перешел в армейский клуб в январе из брестского "Динамо".

tut.by

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Теги: Шкурин ЦСКА
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