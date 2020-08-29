21-летний футболист отправил письмо в федерацию футбола Белоруссии, в котором отметил, что не намерен приезжать в страну и выступать за национальную команду при нынешней власти.
Шкурин перешел в армейский клуб в январе из брестского "Динамо".
tut.by
Форвард ЦСКА Шкурин не будет приезжать в Белоруссию до смены власти в стране
Форвард ЦСКА Илья Шкурин отказался приезжать в Белоруссию при президенте Александре Лукашенко.
Фото: ПФК ЦСКА
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