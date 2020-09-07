Старт молодёжного первенства назначен на 11 сентября, Юношеской футбольной лиги — 19 сентября.
Сообщается, что в молодёжном первенстве будут изменения. Теперь там будут участвовать не только дубли команд РПЛ, но и четыре коллектива Юношеской футбольной лиге.
в ЮФЛ с нового сезона примут участие 14 команд. Добавилась академия "Ростова" и школа ФШМ (Москва).
Источник: телеграм-канал РФС
Известны даты начала Молодёжного первенства и Юношеской футбольной лиги
Ближайшие сезоны в Молодёжном первенстве и Юношеской футбольной лиге начнутся в ближайшие дни.
Фото: РФС
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