Известны даты начала Молодёжного первенства и Юношеской футбольной лиги

Ближайшие сезоны в Молодёжном первенстве и Юношеской футбольной лиге начнутся в ближайшие дни.

Фото: РФС

Старт молодёжного первенства назначен на 11 сентября, Юношеской футбольной лиги — 19 сентября.



Сообщается, что в молодёжном первенстве будут изменения. Теперь там будут участвовать не только дубли команд РПЛ, но и четыре коллектива Юношеской футбольной лиге.



в ЮФЛ с нового сезона примут участие 14 команд. Добавилась академия "Ростова" и школа ФШМ (Москва).



Источник: телеграм-канал РФС