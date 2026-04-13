Как сообщает Legalbet, интерес к голкиперу "Сочи" проявляет португальская "Брага", представители которой уже продолжительное время наблюдают за футболистом. Отмечается, что сам игрок не рассматривает вариант выступления во втором дивизионе, куда сочинский клуб рискует опуститься по итогам сезона.
Также в числе претендентов на вратаря называется турецкий "Антальяспор", представляющий вторую половину таблицы местного чемпионата.
Вратарь "Сочи" заинтересовал известный европейский клуб - источник
Александр Дёгтев может продолжить карьеру за пределами России.
