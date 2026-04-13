Форвард "Реала" восстановился после повреждения и уже вернулся к тренировкам с командой, сообщает Фабрицио Романо.
Ранее француз пропустил несколько занятий из-за рассечения в области брови, полученного в игре с "Жироной".
Ответная игра между "Баварией" и "Реалом" состоится 15 апреля в Мюнхене. В первом матче "Бавария" оказалась сильнее - 2:1.
Мбаппе вернулся к тренировкам перед матчем с "Баварией"
Килиан Мбаппе сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии".
