Мбаппе вернулся к тренировкам перед матчем с "Баварией"

Килиан Мбаппе сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии".
Фото: Getty Images
Форвард "Реала" восстановился после повреждения и уже вернулся к тренировкам с командой, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее француз пропустил несколько занятий из-за рассечения в области брови, полученного в игре с "Жироной".

Ответная игра между "Баварией" и "Реалом" состоится 15 апреля в Мюнхене. В первом матче "Бавария" оказалась сильнее - 2:1.

