"Манчестер Юнайтед" уступил "Лидсу" дома

Гости добились победы на "Олд Траффорд" со счётом 2:1, заложив преимущество ещё в первом тайме.



Главным героем встречи стал Ноа Окафор, который оформил дубль. После перерыва ситуация для хозяев осложнилась удалением Лисандро Мартинеса. Единственный мяч "Юнайтед" забил Каземиро, сократив отставание, но на итог это не повлияло.



"Манчестер Юнайтед" сохраняет третью позицию в таблице с 55 очками. "Лидс" идёт на 15-м месте, имея 36 баллов.

