"Мне вообще по барабану". Дзюба отреагировал на слова Акинфеева в свой адрес

Форвард "Акрона" усомнился, что ответ вратаря армейцев был написан лично им, и отметил, что не придаёт ситуации большого значения. По его мнению, произошедшее его никак не задевает.
- Мне кажется, это не его ответочка.
- Брейдо (директора по коммуникациям ЦСКА)?
- А кого еще?
- В очередной раз вспоминают видео.
- Это говорит о них просто. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Меня это вообще не задевает. Меня невозможно оскорбить или обидеть.
- Не низко с их стороны?
- Для меня это смешно, - передаёт слова форварда "РБ Спорт".
"Акрон" располагается на 12-й позиции в таблице, имея 22 очка. В текущем сезоне Дзюба отметился семью забитыми мячами и пятью ассистами на партнёров.
Ранее нападающий резко отреагировал на отмену своего гола в игре с ЦСКА, после чего последовал ответ со стороны Акинфеева.
