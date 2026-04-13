"Мне вообще по барабану". Дзюба отреагировал на слова Акинфеева в свой адрес

Артём Дзюба прокомментировал реакцию Игоря Акинфеева на его слова после матча с ЦСКА.
Фото: ФК "Акрон"
Форвард "Акрона" усомнился, что ответ вратаря армейцев был написан лично им, и отметил, что не придаёт ситуации большого значения. По его мнению, произошедшее его никак не задевает.

- Мне кажется, это не его ответочка.

- Брейдо (директора по коммуникациям ЦСКА)?

- А кого еще?

- В очередной раз вспоминают видео.

- Это говорит о них просто. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Меня это вообще не задевает. Меня невозможно оскорбить или обидеть.

- Не низко с их стороны?

- Для меня это смешно, - передаёт слова форварда "РБ Спорт".

"Акрон" располагается на 12-й позиции в таблице, имея 22 очка. В текущем сезоне Дзюба отметился семью забитыми мячами и пятью ассистами на партнёров.

Ранее нападающий резко отреагировал на отмену своего гола в игре с ЦСКА, после чего последовал ответ со стороны Акинфеева.

