В "Локомотиве" приняли решение по будущему Бакаева - источник

"Локомотив" сохранит в команде Зелимхана Бакаева. Футболист близок к продлению контракта с московским клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации "Чемпионата", стороны уже согласовали ключевые условия и сейчас обсуждают заключительные детали соглашения, которое будет действовать до лета 2029 года.

В этом сезоне Бакаев провёл 29 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и девять ассистов на партнёров.

"Локомотив" идёт на третьей позиции в таблице РПЛ, имея 45 очков после 24 туров.

