Черданцев: такие слабые команды, как "Химки" и "Ротор", загоняют уровень чемпионата России под плинтус

Мне кажется, вопрос о расширении РПЛ до 18 или тем более 20 команд в ближайшие годы поднимать просто неприлично. Такие слабые команды как Химки и Ротор загоняют уровень лиги под плинтус. Ротор ещё и регламент санитарный не читает. Скорее сокращать лигу нужно, а не расширять.