Черданцев: такие слабые команды, как "Химки" и "Ротор", загоняют уровень чемпионата России под плинтус

Мне кажется, вопрос о расширении РПЛ до 18 или тем более 20 команд в ближайшие годы поднимать просто неприлично. Такие слабые команды как Химки и Ротор загоняют уровень лиги под плинтус. Ротор ещё и регламент санитарный не читает. Скорее сокращать лигу нужно, а не расширять.— Cherdantsev (@cherdantsev) September 18, 2020
Напомним, что матч 8-го тура РПЛ "Ростов" — "Ротор" не состоится из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. Ранее по той же причине не состоялась игра "Ротора" с "Краснодаром". В обоих матчах волгоградской команде присудили техническое поражение.
После 7-и туров "Химки" и "Ротор" занимают 15 и 16 место в чемпионате России соответственно.