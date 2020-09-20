"ЦСКА очень здорово смотрелся в первом тайме. Было движение и хороший контроль мяча, создавались и опасные моменты, которые, правда, не реализовывались. Во втором тайме "Уфа" перестроилась, начала создавать свои моменты, но Гончаренко вовремя среагировал, на 61-й минуте выпустив Чалова и Бистровича, которые и сделали гол гостей в этом матче. Хорват бил на исполнение и здорово попал в угол ворот "Уфы".
После у ЦСКА были ещё моменты, особенно у Чалова, и по тому, как он их исполнял, можно понять, что Фёдор пока не в форме, потому что когда он в форме - он такие эпизоды реализует. Ну, теперь у "армейцев" есть конкуренция за место в составе, есть опции для усиления игры по ходу матчей со скамейки. Москвичи неплохо сегодня смотрелись, особенно в первом тайме, мне очень понравилось как ЦСКА двигался в первые 45 минут. Особенно отличался Эджуке, который своими нестандартными действиями запутывал оборону соперника.
Во втором тайме ЦСКА преимущественно действовал на контратаках и упустил несколько моментов. Стоит отдельно отметить Беленова, который весь матч спасал "Уфу", а в пропущенном мяче сделать ничего не мог. Хотя, реализуй один из своих моментов Чалов - концовка получилась куда более спокойной, а не смазанной, как вышло в итоге", - сказал Масалитин.
Масалитин: теперь у "армейцев" есть конкуренция за место в составе
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Уфы" (1:0) в 8-м туре Премьер-Лиги.
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