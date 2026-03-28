Стало известно, какие условия "Барселона" готовит для Левандовски - источник

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" остаётся под вопросом.

Каталонский клуб готов предложить нападающему новый контракт, но на менее выгодных финансовых условиях. Как сообщает Diario Sport, руководство рассчитывает продлить соглашение на один год без опции пролонгации. При этом фиксированная зарплата может быть значительно снижена - почти вдвое, с акцентом на бонусы за результативность и количество матчей.



При этом у форварда есть более выгодные предложения с финансовой точки зрения, однако приоритетом для него остаётся спортивная составляющая.



В текущем розыгрыше Ла Лиги нападающий забил 11 мячей в 24 матчах.