Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЧелябинскНе начат
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

В "ПСЖ" приняли решение по Луису Энрике - источник

Переговоры между "ПСЖ" и Луисом Энрике по новому контракту находятся на завершающей стадии.
Фото: Getty Images
Стороны уже несколько месяцев обсуждают условия соглашения и близки к его подписанию. Как сообщает журналист Абделла Булма, и клуб, и испанский специалист заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому вариант с уходом тренера сейчас не рассматривается.

Ожидается, что новое соглашение будет оформлено в ближайшее время.

Энрике возглавил парижский клуб в 2024 году.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится