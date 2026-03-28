В "ПСЖ" приняли решение по Луису Энрике - источник

Переговоры между "ПСЖ" и Луисом Энрике по новому контракту находятся на завершающей стадии.

Стороны уже несколько месяцев обсуждают условия соглашения и близки к его подписанию. Как сообщает журналист Абделла Булма, и клуб, и испанский специалист заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому вариант с уходом тренера сейчас не рассматривается.



Ожидается, что новое соглашение будет оформлено в ближайшее время.



Энрике возглавил парижский клуб в 2024 году.