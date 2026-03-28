"Манчестер Сити" рискует вылететь из АПЛ - источник

"Манчестер Сити" может столкнуться с жёсткими санкциями из-за финансовых нарушений.

По информации журналиста Сесара Аугусто Лондоньо, один из возможных вариантов наказания - снятие 60 очков. В таком случае команда Хосепа Гвардиолы опустится на последнее место в таблице и рискует вылететь в Чемпионшип уже по итогам текущего сезона. Окончательное решение по делу ожидается до его завершения.



История с расследованием в отношении клуба тянется уже несколько лет. Ранее АПЛ официально выдвинула обвинения против "Манчестер Сити", а слушания независимой комиссии проходили в 2024 году. При этом вердикт до сих пор не опубликован.



На данный момент команда занимает второе место в чемпионате Англии, имея в активе 61 очко и отставая от лидирующего "Арсенала" на девять баллов.

АПЛ