"Барселона" хочет подписать игрока "Интера", но есть проблема - источник

Итальянский защитник Алессандро Бастони дал согласие на возможный переход в "Барселону".

Об этом пишет Marca. Однако сам трансфер на данный момент остаётся под вопросом из-за финансовых разногласий между клубами. По данным источника, "Интер" оценивает своего игрока в 70 миллионов евро, тогда как каталонцы не готовы платить такую сумму.



Более того, в "Барселоне" сейчас приоритет отдают усилению линии атаки, а не обороны.



В текущем сезоне Бастони провёл 35 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

