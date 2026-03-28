Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЧелябинскНе начат
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

Тренер "Зенита" Семак высказался о работе арбитров

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о работе российских судей.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, у него есть вопросы к последовательности решений судей.

- Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с махачкалинским "Динамо". Я согласен, что такие пенальти не должны ставить.

Но до этого в "Оренбурге" такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте, ставить или не ставить, когда предыдущие ставите?

То же самое — игра рукой. В одном матче ставят пенальти, в другом — не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть, которые трактуются, к сожалению, по-разному, - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Напомним, что петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Дуран - нападающий реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки. Команда Вадима Евсеева покинула розыгрыш турнира.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич позже заявил, что он был удивлен решением главного арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинцев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится