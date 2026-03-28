Тренер "Зенита" Семак высказался о работе арбитров

- Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с махачкалинским "Динамо". Я согласен, что такие пенальти не должны ставить.
Но до этого в "Оренбурге" такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте, ставить или не ставить, когда предыдущие ставите?
То же самое — игра рукой. В одном матче ставят пенальти, в другом — не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть, которые трактуются, к сожалению, по-разному, - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Напомним, что петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Дуран - нападающий реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки. Команда Вадима Евсеева покинула розыгрыш турнира.
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич позже заявил, что он был удивлен решением главного арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинцев.