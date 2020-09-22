Сообщается, что судьба хавбека будет зависеть от решения его отца, по совместительству агента. Ранее сообщалось об интересе к Кузяеву со стороны "Ренна" и "Алавеса", но конкретных предложений от этих клубов россиянин так и не дождался.
Напомним, контракт Кузяева с "Зенитом" истек 31 июля и он стал свободным агентом. Сообщалось, что футболист мог продолжить карьеру также в "Спартаке", однако неоднократно отмечалось, что если хавбек останется в России, то выберет "Зенит".
Источник: Metaratings
"Локомотив" предлагает Кузяеву до 3 млн евро в качестве подъемных
"Локомотив" готов предложить полузащитнику Далеру Кузяеву, который находится в статусе свободного агента, от 2 до 3 млн евро в качестве подписного бонуса.
Фото: ФК "Зенит"
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