— Восстановление Игоря идет по плану. Общий срок реабилитации должен был составить три недели. Где-то половину этого срока он уже отзанимался, — рассказал Еремин в интервью Sport24.
Еремин добавил, что Дивеев либо уже приступил к работе в общей группе, либо вот-вот приступит.
20-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл шесть матчей в чемпионате России, отдав голевую передачу.
Агент Дивеева: реабилитация должна была составить три недели. Где-то половину этого срока он уже отзанимался
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева рассказал о восстановлении футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
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