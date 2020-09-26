— Наверное, глупо говорить, что я недоволен результатом. Это очко, которое двигает нас вперед. Оно заработано болью, потом, кровью. По-другому в футболе не бывает, — рассказал Федотов в эфире "Матч Премьер".
После ничьи "Сочи" остался на четвертом месте с 16 очками. Столько же у московского ЦСКА, но у армейского клуба игра в запасе. "Краснодар" поднялся на пятую строчку с 15 баллами.
Федотов — о ничьей с "Краснодаром": это очко заработано болью, потом, кровью. По-другому в футболе не бывает
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов подвёл итоги матча с "Краснодаром" (1:1).
Фото: РИА Новости/Михаил Докудовский
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