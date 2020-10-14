"Зенит" хочет купить защитника ростовчан Дмитрия Чистякова, а "Ростов" латераля питерцев Дениса Терентьева.
— Мы находимся в заключительной стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева. Это не обмен, а два отдельных трансфера, — рассказал Медведев в интервью "Чемпионату".
Медведев отметил, что Терентьев — универсальный игрок, способный закрыть два фланга. Касаемо Чистякова функционер заявил, что клуб следит за всеми игроками, которые соответствуют уровню питерцев.
28-летний Терентьев в 10 матчах чемпионата России нынешнего сезона сыграл лишь в одной игре.
26-летний Чистяков сыграл в двух матчах.
Медведев: мы находимся в заключительной стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"
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