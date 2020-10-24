— То, что хотел тренер Тедеско, клуб выполнил. Нужные футболисты оказались в клубе. Игроков на другие позиции главный тренер не просил, насколько я знаю, — рассказал агент в интервью Sport24.
Мижигурскис ведёт дела двух футболистов "Спартака" — Николая Рассказова, который арендован тульским "Арсеналом" и Георгия Мелкадзе, находящийся в "Ахмате".
Напомним, "Спартак" в летне-осеннее трансферное окно подписал Александра Кокорина и Остона Урунова, а также взял в аренду Виктора Мозеса.
Мижигурскис: игроков на другие позиции Тедеско не просил. "Спартак" выполнил его просьбы
Агент Валериюс Мижигурскис прокомментировал работу "Спартака" на трансферном рынке.
Фото: соцсети Валериюса Мижигурскиса
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!