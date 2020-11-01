Кирьяков: футбольное счастье было на стороне "Динамо" в матче с "Тамбовом"

- "Динамо" повезло в этом матче. Играя против восьмерых полевых, пропустили гол с пенальти и сами себе усложнили ситуацию, - отметил Кирьяков. - Можно было спокойно доводить дело до логического конца, потому что по первому тайму "Динамо" имело преимущество. Это отражается и в цифрах: прежде всего, конечно, это владение мячом. "Тамбов" пытался что-то организовать впереди, но ничего серьезного у ворот гостей у него не получалось. А во втором тайме случились два этих эпизода. Возможно, игроки "Динамо" совсем успокоились, думая, что соперник бросит играть и будет довольствоваться тем, что проиграет не с крупным счетом. Видимо, это основной момент, который негативно отразился на игре "Динамо". А концовку вы видели: футбольное счастье было на стороне динамовцев.
- Нападающий "Динамо" Максимилиан Филипп, который находится в аренде в "Вольфсбурге", неплохо сыграл в матче "волков" с "Гертой": отдал голевую передачу, действовал на очень хороших скоростях, да и глаз горел у футболиста. Его игра сейчас сильно отличается от той, что была в последнее время за "Динамо".
- У человека душа не лежит к клубу, а, может, и к чемпионату, где он играл. Поэтому здесь он демонстративно ходил пешком. В Бундеслиге же никто с тобой сюсюкаться не будет, там разговор короткий. Если ты позволяешь себе такие вещи, будешь далеко от основного состава. Здесь надо скорости включать, в высоком темпе отрабатывать, вступать в единоборства. Думаю, что сейчас, выступая за этот клуб, он понимает, что на кону стоит его карьера. Если он сейчас не заиграет, можно будет уходить на уровень ниже. Он взялся за себя, взялся за голову и доказывает, что может играть.
- Шварц может вернуть Филиппа в "Динамо"?
- Вполне возможно. Тем более что это его соотечественник. Поэтому какие-то вопросы они быстро урегулируют. Поэтому надеюсь, если он вернется в "Динамо", то при Шварце уже ничего такого, что было раньше в игре Филиппа, не будет.
- После 13-го тура на первое место вышел ЦСКА.
- ЦСКА воспользовался осечкой "Спартака" и не дал возможность что-то самому себе выдумать, играя против аутсайдера. Армейцы понимали, что в случае победы они будут первыми, это было главной задачей. Поэтому, забив гол, они старались играть по счету.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Кирьяков: футбольное счастье было на стороне "Динамо" в матче с "Тамбовом"
Бывший нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу подопечных Сандро Шварца над "Тамбовом" в 13-м туре РПЛ (2:1) и первое место ЦСКА в турнирной таблице.
Фото: "Матч ТВ"
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