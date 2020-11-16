- Конечно, я переживал, когда ему в "Локомотиве" говорили: "Оставайся на год просмотра". А после этого был рад, что сын оказался в "Рубине", где ему дают играть в футбол. Общался ли я с Семиным? Нет, мое общение с российским футболом - через агента сына Мамуку. Но от Хвичи узнал, как он прощался с Семиным, что у тренера выступили слезы. "Пап, я увидел его слезы и сам заплакал", - рассказывал мне Хвича после того, как прощался с клубом, - цитирует Бадри Кварацхелию "Чемпионат".
19-летний атакующий полузащитник из Грузии Хвича Кварацхелия провел в московском "Локомотиве" четыре с половиной месяца в первой половине 2019 года, находясь в аренде от грузинского клуба "Рустави". За этот период грузинский вингер сыграл 10 встреч, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч. Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин хотел продолжить работу с игроком, но руководство клуба не смогло договориться с ним о контракте, после чего Кварацхелия ушел как свободный агент в казанский "Рубин".
Отец Кварацхелии: Хвича увидел слезы Семина и сам заплакал
Бадри Кварацхелия, отец атакующего хавбека "Рубина" Хвичи Кварацхелии, рассказал о прощании своего сына с экс-главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!